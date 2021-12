Stiri pe aceeasi tema

- Rabla pentru electrocasnice 2021: Incepe cea de-a doua etapa, unde pot fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete Rabla pentru electrocasnice 2021: Incepe cea de-a doua etapa, unde pot fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete A doua etapa pentru selectarea voucherelor…

- A doua etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, vineri, la ora 10.00. In aceasta etapa pot fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri si tablete, transmite News.ro. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), in 3 decembrie la…

- Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), selectarea voucherelor se face din aplicatia informatica dedicata Programului Rabla pentru Electrocasnice care poate fi accesata AICI. Persoanele fizice vor avea posibilitatea sa intre in contul de utilizator creat si sa genereze vouchere aferente…

- A doua etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00, relateaza News.ro . Acum, pot fi generate vouchere de pana la 500 de lei pentru televizoare, laptopuri si tablete. Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca vineri, 3 decembrie,…

- Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), in 3 decembrie la ora 10.00 incepe a doua etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului Rabla pentru Electrocasnice. Persoanele fizice vor avea posibilitatea sa intre in contul de utilizator creat si sa genereze vouchere…

- Bugetul de 14 milioane de lei alocat Programului Rabla pentru Electrocasnice - etapa l, lansat vineri, 26 noiembrie, de la ora 10:00, s-a epuizat in cinci minute, fiind emise 35.000 de vouchere, cele mai multe pentru frigidere.Conform Ministerului Mediului, bugetul de 14 milioane de lei alocat…

- Prima etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00, putand fi generate vouchere de 400 de lei pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare.Administratia Fondului…

- Prima etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00. Astfel, pot fi generate vouchere de 400 de lei pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare. Administratia Fondului…