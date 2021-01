A doua etapă a campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 începe vineri A doua etapa a campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 incepe vineri FOTO: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. A doua etapa a campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 începe vineri, 15 ianuarie. Șeful campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghița, a anunțat duminica ca platoforma de programare pentru aceasta noua faza va fi operaționala începând de la acea data. Care sunt persoanele care vor putea fi imunizate, dar și alte detalii despre subiect ne spune acum Andrei Șerban:"În a doua etapa a campaniei de vaccinare vor intra persoanele… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

