A doua emisiune de obligatiuni Vivre Deco, in valoare de sapte milioane de euro, va intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT), sub simbolul bursier VIV26E, informeaza Bursa de Valori Bucuresti. Listarea emisiunii de obligatiuni vine dupa ce Vivre Deco a incheiat un plasament privat in aprilie 2021, prin care a atras de la 89 de investitori fonduri in valoare de sapte milioane euro. Emisiunea include un numar de 14.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 500 de euro. Obligatiunile au o dobanda anuala de 5,5% pe an, scadenta la 5 ani de la data emiterii,…