- Strategy Analytics a emis o previziune a pietei smartphone-urilor pentru 2020 si 2021, care, daca se concretizeaza, va arata destul de diferit anul viitor, cu un Huawei disparut dintre primii trei producatori. In primul rand, analiza sustine ca piata isi va reveni mai rapid decat se credea initial si…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 43,08 milioane de euro in primul semestru, in crestere cu 20% fata de aceeasi perioada din 2019, cand insumau 35,7 milioane de euro, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului.…

- Adriana Trandafir a facut dezvaluiri tulburatoare din perioada in care a fost infectata cu noul coronavirus . Indragita actrița a povestit ce simptome COVID-19 a avut, dar și prin ce momente de coșmar a trecut. Adriana Trandafir, in varsta de 64 de ani, a stat internata șase saptamani la Institutul…

- Piata neagra a tigaretelor din Romania a scazut, anul trecut, pentru prima oara in sase ani, sub nivelul de 14%, ceea ce a insemnat venituri bugetare mai mari din taxarea tigaretelor, insa prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 3 miliarde de lei (peste 650 milioane de euro), in fiecare…

- Comisia Europeana a autorizat vineri „punerea pe piata conditionata” in Uniunea Europeana a antiviralului Remdesivir, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, relateaza AFP. Remdesivir devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE in tratamentul impotriva COVID-19.…

- Locuitorii din Beijing au revenit la o viata aproape normala dupa doua luni fara infectii. Dar o revenire a epidemiei de saptamana trecuta a determinat izolare in cartiere si testarea a zeci de mii de locuitori. Piata agroalimentara din Xinfadi, principalul loc de aprovizionare cu fructe si legume…

- Cei 22 de milioane de locuitori din Beijing traiesc acum intr-o stare de semi-blocaj, prin care autoritatile chineze doresc sa limiteze raspandirea focarului de infectie cu coronavirus izbucnit la piata Xinfadi, astfel incat sa nu fie nevoite sa implementeze noi masuri extreme de carantina, cum erau…

- Programul TV Antena 1 de astazi ne aduce, in prime time, „Chefi la cuțite”, de la ora 20:30. Emisiunile zilei Antena 1 sunt Neatza cu Razvan si Dani (8:00), Mireasa (14:00), Acces Direct (17:00) și XNS (miezul noptii). Nu ratați in programul TV de astazi la Antena 1 știrile Observator, de la orele 06:00,…