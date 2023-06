A DOUA EDIȚIE A INFO-TRIP-ULUI LA CAREI, „ORAȘUL CASTEL Eveniment organizat in premiera la Carei, cu scopul dezvoltarii turismului local. Unii dintre cei mai importanți influenceri din Romania, Ungaria și Italia, ajung in Carei – Orașul Castel In perioada 22-25 iunie, respectiv 29 iunie – 2 iulie 2023, orașul Carei va gazdui un eveniment tip INFO-TRIP, destinat influencerilor din Romania, Ungaria și Italia. Info […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

