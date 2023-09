Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-21 iulie, elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalau au participat la cea de-a treia ediție a Școlii de vara „Exploratorii”, un program educațional bazat pe invațare nonformala și remediala. Programul imbina conceptul de vacanța activa cu cel al voluntariatului profesorilor…

- Viitorul depinde foarte mult de atenția și grija pe care le-o acordam tinerilor, aspecte pe care le-au luat in considerare și reprezentanții Asociației „Viitor pentru Femei”, atunci cand au gandit proiectul „Tineri independenți și pregatiți pentru viața – descoperirea tradițiilor vrancene” care, anul…

- Am petrecut cinci zile de poveste la Școala Gimnaziala ”Porolissum”Zalau și Școala Gimnaziala ”George Coșbuc”, Zalau, alaturi de distinsa doamna ANDREEA EMBER, președinta Asociației RO SOLIDARE, Paris. Suntem la a doua ediție a ATELIERELOR DE VARA, ediție care in acest an s-a desfașurat in perioada…

- Cea de-a 27-a ediție a festivalului internațional de jazz de la Garana debuteaza miercuri, 5 iulie, evenimentul aducand și de aceasta data un line-up bogat și atent croit, care va bucura timp de cinci zile melomanii din intreaga țara cu prestațiile a peste 80 de muzicieni valoroși și virtuozi, din 18…

- Tanarul scriitor din Alba Iulia, Antonio Doda, a publicat cinci poezii in noua ediție a revistei „Steaua” Tanarul poet din Alba Iulia, Antonio Doda, a publicat cinci poezii din volumul sau de debut, „Primele fobii”, in ediția cu numarul 6/2023 a prestigioasei reviste „Steaua”. Revista Steaua, denumita…

- Potrivit Primariei Comarnic, in perioada 24-25 iunie a.c., la Comarnic va fi organizata o manifestare ce se dorește sa fie una de tradiție la nivelul orașului – ”Festivalul Drapelului”, care este dedicata Zilei Naționale a Drapelului, marcata anual in Romania, pe data de 26 iunie. Aflat anul acesta…

- In perioada 5 iulie - 23 august, in fiecare seara de miercuri, de la ora 19:30, bucureștenii și turiștii care vor sa se delecteze ascultand muzica buna, sunt așteptați la Ateneul Roman cu opt concerte camerale și simfonice care fac parte din Festivalul In

- Ieri seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au stabilit un nou record la capitolul amuletelor aruncate in joc in bucataria Chefi la cuțite. Chefii au folosit nu mai puțin de 5 amulete care au crescut pulsul la bancurile de lucru, atat inainte cat și dupa battle.