- Duminica, 27 august, la marginea orasului Timisoara e organizata a doua editie a Cupei Padurea Verde. Un regal pentru pasionații de ciclism de toate varstele, cu o atenție deosebita acordata copiilor cu varste cuprinse intre 3 și 14 ani. Sub deviza „Distracție și Mișcare”, Cupa Padurea Verde aduce in…

- Lugojul va fi duminica, 23 iulie, capitala ciclismului romanesc, cu ocazia organizarii traditionalei Cupe Max Ausnit. Cea mai importanta cursa de o zi din tara a primit si recunoastere internationala, fiind inclusa, in premiera pentru o competitie de ciclism de sosea din Romania, in calendarul Uniunii…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Festivalul internațional de literatura „Discuția secreta” a ajuns la cea de-a X-a ediție, care va incepe in acest an la Timișoara și va continua la Arad, orașul care l-a consacrat. In 14 iunie, Casa Artelor din Timișoara va gazdui, de la ora 19:00, avanpremiera timișoreana a festivalului, cu lecturi…

- FOTO VIDEO| Junior Bike Race Ciugud 2023: Sute de participanți au luat parte la cea mai mare competiție ciclista din Romania destinata doar copiilor Junior Bike Race Ciugud 2023: Sute de participanți au luat parte la cea mai mare competiție ciclista din Romania destinata doar copiilor Sute de copii…

- 3 iunie| Sute de participanți sunt așteptați la cea mai mare competiție ciclista din Romania destinata doar copiilor, la Junior Bike Race Ciugud 2023 3 iunie| Sute de participanți sunt așteptați la cea mai mare competiție ciclista din Romania destinata doar copiilor, la Junior Bike Race Ciugud 2023…

- Cu prilejul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat, desfașurate intre 2 și 4 iunie, al caror motto este in acest an „Impreuna in Capitala Europeana a Culturii”, Timișoara va fi gazda mai multor evenimente specifice acestor locuitori ai Banatului, urmași ai coloniștilor…