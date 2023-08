Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 27 august, la marginea orasului Timisoara e organizata a doua editie a Cupei Padurea Verde. Un regal pentru pasionații de ciclism de toate varstele, cu o atenție deosebita acordata copiilor cu varste cuprinse intre 3 și 14 ani. Sub deviza „Distracție și Mișcare”, Cupa Padurea Verde aduce in…

- Cea de-a XIII-a ediție a festivalului „25 de ore de teatru non-stop”, a carui prima ediție a avut loc in urma cu mai bine de un deceniu, de Ziua Mondiala a Teatrului, se va desfașura in acest an la Sibiu și la Timișoara, unde a fost inclus in programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Un numar de 20 de echipe de ciclisti vor participa la concursul de anduranta Sugas24H, ce va avea loc sambata, 24 iunie, intre municipiul Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai. Echipele sunt formate din cate doua persoane, iar cursa va fi castigata de cea care va parcurge cele mai multe ture de 10…

- Festivalul internațional de literatura „Discuția secreta” a ajuns la cea de-a X-a ediție, care va incepe in acest an la Timișoara și va continua la Arad, orașul care l-a consacrat. In 14 iunie, Casa Artelor din Timișoara va gazdui, de la ora 19:00, avanpremiera timișoreana a festivalului, cu lecturi…

- Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj „Tres Court”, organizat de Institutul Francez din Romania, ajunge pentru prima data la cinema Victoria, unde, intre 2 și 4 iunie, vor fi proiectate filme cu durata de cel mult patru minute. Festivalul are loc in 50 de orașe din intreaga lume și 10 orașe…

- Cu prilejul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat, desfașurate intre 2 și 4 iunie, al caror motto este in acest an „Impreuna in Capitala Europeana a Culturii”, Timișoara va fi gazda mai multor evenimente specifice acestor locuitori ai Banatului, urmași ai coloniștilor…