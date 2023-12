A doua economie din lume – spaima investitorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a indeplini obiectivul de atenuare a efectelor schimbarilor climatice, vor trebui create noi lanțuri de aprovizionare pentru a face fața provocarii Chinei, potrivit fostului subsecretar de stat american pentru energie, Francis Fannon, scrie energypress.gr.Vorbind la conferința Economist, el…

- Kurt Leung, 38 de ani, un funcționar din Hong Kong, a fost condamnat vineri, 6 octombrie, la 4 luni de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat ca a importat 18 carți pentru copii, „cu oi și lupi”, care au fost considerate „subversive”, scrie Toronto Sun, care citeaza agenția AP.Leung a fost arestat in…

- Republica Populara Chineza sarbatoreste cea de-a 74-a aniversare. Zeci de mii de persoane s-au strans in Beijing pentru a vedea grandioasa ceremonie de ridicare a drapeului. Apoi s-au putut bucura de diferite activitati si preparate unice. Spiritul de sarbatoare va fi simtit in China pana pe data de…

- China este un important partener economic si comercial al Romaniei, dar schimburile comerciale bilaterale se caracterizeaza prin cea mai mare debalanta comerciala pe care o inregistreaza Romania la nivelul unei tari, a afirmat miercuri, presedintele CCIB, Iuliu Stocklosa.Camera de Comert si Industrie…

- Uniunea Europeana a fost de acord sa reia dialogul cu Beijingul si sa stabileasca mecanisme de solutionare a diferendelor comerciale, pentru a ramane parte din “povestea de succes” a Chinei, in pofida preocuparilor economice nerezolvate, dar nu a oprit remediile comerciale, chiar daca Beijingul a cerut…

- Raportul semestrial despre Hong Kong al Marii Britanii este o reluare a aceleiași povești vechi, denaturind faptele și intervenind in mod grosolan in afacerile din Hong Kong și in afacerile interne ale Chinei, ceea ce reprezinta o incalcare grava a principiilor dreptului internațional și a normelor…

- Investigatia Comisiei Europene, care nutreste temeri ca vehiculele electrice chineze ar fi beneficiat de subventii de stat, va avea un impact negativ asupra legaturilor economice si comerciale, a avertizat joi Ministerul Comertului de la Beijing, transmite Reuters. Investigatia anuntata miercuri de…

- Locuitorii unui oraș din sudul Chinei au fost avertizați sa ramana in case, in timp ce autoritațile incearca sa recaptureze peste 70 de crocodili care au scapat dintr-o ferma comerciala din cauza inundațiilor, relateaza CNN.