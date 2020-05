Stiri pe aceeasi tema

- Sindicat: Renault vrea sa-si reduca costurile cu doua miliarde de euro. Ar putea urma reduceri de personal si inchideri de fabrici Renault ar putea anunta joi reduceri de personal si inchideri ale fabricilor, deoarece producatorul auto francez vrea sa-si reduca costurile cu doua miliarde de euro, a…

- Masurile adoptate de Guvernul de la Paris pentru a sustine economia afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) au costat 450 de miliarde de euro, echivalentul a 20% din Produsul Intern Brut al Frantei, a declarat luni ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.De…

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- Conform unei estimari publicate astazi de Banca Centrala a Frantei, PIB-ul va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent.Specialiștii avertizeaza ca doua semestre la rand de declin economic inseamna recesiune.Potrivit unei anchete realizate…

- Economia franceza s-a prabusit in primul trimestru si a intrat in recesiune din cauza COVID-19. Este cea mai proasta performanta inregistrata dupa 1945 Produsul Intern Brut al Frantei va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent, afectat…

