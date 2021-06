Oamenii care au primit vaccinul Johnson & Johnson ar putea avea nevoie de un rapel cu un vaccin ARNm al Pfizer/BioNTech sau Moderna. Acest lucru va fi necesar din cauza raspandirii masive a variantei Delta a coronavirus, informeaza experții in boli infecțioase din SUA. Discuțiile in acest sens au la baza ingrijorarile in privința gradului de protecție oferit de vaccinul J&J in fața variantei noi Delta a COVID-19 care a fost descoperita pentru prima oara in India și care circula in prezent pe scara larga in multe dintre țari. Delta este asociata și cu o forma mai severa care ar putea sa devina…