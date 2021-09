Johnson&Johnson (J&J) a anuntat ca administrarea celei de-a doua doze a vaccinului sau pentru Covid-19, la doua luni dupa prima doza, a crescut eficacitatea acestuia la 94% in Statele Unite, in cazul formelor moderate si grave de boala, transmite Reuters. Doar o singura doza de vaccin al J&J are o eficacitate de 70%. „Compania are acum dovezi generate ca un rapel creste protectia fata de Covid-19”, a declarat dr. Paul Stoffels, directorul stiintific al J&J, intr-un comunicat. Efectele secundare provocate de administrarea a doua doze au fost comparabile cu cele vazute in studiile clinice pentru…