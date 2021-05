Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul PNL Ana Maria Dimitriu a inchis, din nou, ședința ordinara a Consiliului Local folosind aceeași justificare de saptamana trecuta, ca nu are buton la microfon. Dupa doua ore in care ședința a decurs normal, viceprimarul liberal a descoperit ca nu are buton la microfon și a considerat ca…

- Proiectul de buget a fost respins de plenul Consiliului Local pe 23 aprilie, in ultima zi in care putea fi adoptat. Conform legii, la acest moment Iasului nu-i pot fi alocate fonduri de la bugetul de stat, iar aceasta sursa reprezinta cel mai mare aport de venituri. In schimb, pana la un consens politic…

- Bugetul Iasului nu a fost votat in sedinta de, astazi, a Consiliului Local Iasi. Reamintim ca a fost depasit termenul celor 45 de zile de la publicarea acestuia pana cand putea fi aprobat de alesii locali. Liderul consilierilor liberali, Eduard Boz a declarat ca dupa sarbatori vor avea loc negocieri…

- Primaria Alba Iulia pune in consultare publica Regulamentul de organizare și funcționare a activitații de voluntariat in cadrul administrației publice locale. Acesta reglementeaza participarea persoanelor fizice la activitațile de voluntariat desfașurate in folosul altor persoane sau al societații,…

- Criza politica cunoaste noi dimensiuni la Iasi: bugetul orasului a fost respins, aseara, de plenul Consiliului Local (CL). Decizia reprezinta o premiera in istoria ultimilor 30 de ani. Primarul Mihai Chirica a sustinut aseara ca decizia „a blocat in totalitate functionarea orasului". Conform legii,…

- Ședința de astazi a Consiliului Local este una extrem de importanta. Deciziile luate astazi vor avea un impact major asupra bugetului local, pentru mulți ani de acum inainte. Putem face din ziua de astazi un punct de cotitura, un punct de plecare spre un nou mod de administra bugetul local, eficient…

- Sorin Grindeanu a vorbit, in plenul Camerei Deputaților, despre cazul romanului care a murit, azi, intr-un spital in Belgia, unde fusese transferat cu greutate, dupa mai multe balbe ale Ministerului Sanatații. Fostul premier PSD il acuza pe Vlad Voiculescu ca este ”principalul vinovat moral de moartea…