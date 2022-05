A doua alertă cu bombă la Vaslui în numai câteva ore O noua alerta cu bomba a fost semnalata politistilor locali vasluieni, dupa ce in cursul diminetii de vineri acestia au fost avertizati cu privire la existenta unui dispozitiv exploziv in Piata Traian din municipiul Vaslui, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

