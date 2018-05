Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia și Ionuț “Jaguarul” s-au “batut” pentru marele premiu de la Exatlon, cei 100.000 de euro. In urma voturilor telespectatorilor, Vladimir a ieșit caștigator, iar discuțiile au inceput sa apara, nu doar intre fanii emisiunii, ci și intre foștii concurenți. Ionuț a fost dezamagit ca nu…

- Vladimir Draghia și ceilalți Razboinici au ajuns in țara, mai mulți oameni dragi așteptandu-i cu nerabdare. Draghia a avut parte de o surpriza foarte frumoasa, iubita lui, Alice, impreuna cu fetița au fost primele care l-au așteptat la aeroport.( Console si accesorii gaming ) Imediat ce l-a vazut, Alice,…

- Vladimir Draghia a caștigat Exatlon, competiție desfașurata in Republica Dominicana. Actorul l-a invins in marea finala pe Ionuț ”Jaguarul” Sugacevschi, dar fanii ultimului au rabufnit pe internet. Aceștia au considerate ca favoritul lor merita sa caștige și sa ia premiul de 100.000 de euro. Ba chiar…

- Vladimir Draghia a avut probleme mari in semifinale. "A fost foarte greu. Am crezut ca mor de vreo doua ori. Chiar daca as fi pierdut as fi fost de aceeasi parere, ca a fost cel mai frumos meci. S-a terminat cu jocurile. Cand stateam la start la ultima cursa, mi-am dat seama ca aia este ultima…

- Unul dintre cei mai mari fani ai lui Ionuț, de la Exatlon, este nepotul Elenei Gheorghe. Acesta a transmis un mesaj, inaintea finale in care se infrunta favoritul lui și Vladimir Draghia. Ionuț, de la Razboinici, și Vladimir, de la Faimoși, dau marea batalie marți seara. Unul dintre telespectatorii…

- Vladimir Draghia este unul dintre cei doi finaliști de la Exatlon, alaturi de Ionuț din echipa Razboinicilor. Alice, iubita lui Vladimir a postat un mesaj pe rețelele de socializare, in care a dezvaluit ce va face actorul cu banii, in cazul in care va fi caștigator. “Marea finala bate la usa si aduce…

- Vladimir Draghia și Catalin Cazacu au ramas singurii Faimoși in competiție, iar duminica seara au fost propuși spre eliminare. Cel care a avut mai puține voturi și care a ieșit din competiție a fost Catalin Cazacu. “Surprinzator, starea pe care o am acum mi-a fost data de faptul ca mi-am dat seama ca…

- O fata de 19 ani s-a spanzurat in Arad, in urma unei decepții in dragoste. Tanara a fost gasita fara suflare chiar de mama ei. Surse din ancheta, citate de aradon.ro, spun ca fata era singura acasa cand a decis sa se sinucida. Mama ei vitrega era internata in spital, iar tatal ei este șofer de […] The…