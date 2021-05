Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, si sotia sa, Melinda Gates, și-au anunțat divorțul dupa 27 de ani de casatorie pe o rețea de socializare, scrie Reuters. "Dupa ce ne-am gandit serios si am...

- Divorțul dintre Raluca Pastrama și Pepe a luat pe toata lumea prin surprindere. Cei doi au impreuna doua fetițe și au ramas in relații bune de dragul lor. Acum, Raluca a acordat primul interviu dupa desparțirea de artist și iși deschide pentru prima oara sufletul in fața camerelor de filmat. „Au fost…

- Este doliu in lumea filmului, dupa ce o actrița cunoscuta din serialul Peaky Blinders și Harry Potter a decedat, la varsta de 52 de ani. Anunțul a fost facut de soțul ei. A murit o actrița celebra din Harry Potter și Peaky Blinders Actrița Helen McCrory a murit. Soțul ei, Damian Lewis, a facut anunțul…

- Aurel Padureanu a fost scos din minți la inmormantarea Corneliei Catanga și a facut scandal de fața cu toata lumea. Soțul artistei refuza sa iși ingroape fosta partenera pana cand nu vin toți cunoscuții ei sa iși ia „adio” de la regeretata cantareața.

- Corina Chiriac are 71 de ani și de o buna vreme a disparut de pe micul ecran, nu mai prezinta emisiunea de la Național TV. Artista e fericita cu viața pe care o duce acum. A facut marturisiri despre trecutul ei, dar și de ce a ales sa fie o femeie singura.Corina Chiriac are o cariera de invidiat, de…

- Un caz ȘOCANT in aceasta dimineața, in Telciu. O femeie a fost zdrobita in bataie de soțul ei, in plina strada. Femeia a ajuns la spital, iar barbatul e reținut. Din fericire, cei doi copilași ai lor NU au fost martorii acestei scene INGROZITOARE! Florentina, de 22 de ani, s-a intors acum trei saptamani…

- De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult despre divorțul dintre Anda Adam și soțul ei. De fiecare data, cei doi au lasat ca fiecare sa ințeleaga ce vrea, fara sa confirme sau sa infirme. Acum, artista a facut, din nou, declarații la Antena Stars despre separarea de tatal fiicei sale.