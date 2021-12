Stiri pe aceeasi tema

- O noua acțiune din cadrul Programului Național de Selecție dedicat sportivilor nascuti 2008 s-a incheiat sambata dupa-amiaza, odata cu ultimele antrenamente in care cei mai de perspectiva sportivi „U14” din țara s-au pregatit timp de o saptamana in Targoviște (masculin) și Sf. Gheorghe (feminin). Așadar,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Dambovița primește, pana la sfarșitul acestei luni, cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenței de acciza pentru motorina utilizata in agricultura, trimestrul III / 2021.Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare…

- Proporția elevilor vaccinați a depașit pragul de 20%, raportat la numarul total de elevi in varsta de peste 12 ani.Conform datelor primite de la CNCAV, in perioada 7-10 octombrie sau vaccinat aproape 14.000 de elevi (in medie, cca. 3.500 elevi/zi).Astfel, numarul elevilor din categoria de varsta 12-15…

- Potrivit bilanțului prezentat de șeful ITM Dambovița, Marius Lixandru, in luna septembrie, inspectorii de munca au desfașurat atat acțiuni prevazute in Programul Cadru de acțiuni pentru anul in curs și in cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea cazurilor de munca nedec-tarata și subdeclarata,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Dimbovița primește, in luna octombrie, cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenței de acciza pentru motorina utilizata in agricultura, trimestrul III / 2021.Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferenței…

- Pugiliștii Clubului Sportiv Targoviște au participat, la inceputul lunii octombrie, la o competiție amicala la Ploiești. Antrenorii clubului nostru, Gheorghe și Alexandru Stan, au mizat pe mai multi boxeri in ringul prahovean, iar cei care s-au evidențiat din plin au fost Mario Anca (cat. 80 kg), Alexandru…

- Britanica Emma Raducanu, caștigatoarea turneului US Open, a urcat 127 de poziții in clasamentul WTA și acum este pe locul 23. In ierarhia anunțata luni, Simona Halep a inregistrat o urcare de doua poziții și este acum pe 11, cu 4051 de puncte.Raducanu are 2571 de puncte.Lider este in continuare […]…

- In conformitate cu dispozițiile art. 49 din Statutul Federației Romane de Fotbal, Comitetul de Urgența, compus din Razvan BURLEANU -Președinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreședinte FRF, Octavian GOGA -Vicepreședinte FRF: Aproba prelungirea perioadei de transferuri pana la data de 13 septembrie…