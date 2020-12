A dispărut monolitul de la Bâtca Doameni, toată presa internațională a scris despre misteriosul obiect asemănător cu cel din Utah, SUA O structura metalica monolitica aparuta la sfarșitul lunii noiembrie la Batca Doameni, in Neamț, in apropiere de cetatea dacica Petrodava, a devenit vedeta in presa internaționala, iar apoi a disparut la fel de misterios cum a aparut, scrie News.ro.Structura metalica aparuta peste noapte, pe 27 noiembrie, pe dealul de la Batca Doameni, din Neamț, a intrat in atenția presei internaționale pentru ca un obiect metalic similar care fusese observat pe 18 noiembrie intr-un deșert din statul american Utah disparuse dupa cateva zile.ABC News a scris despre bucata metalica din Neamț: „Monolitul descoperit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

