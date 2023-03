Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, l-a ironizat pe cipriotul Elias Charalambous (42 de ani), noul antrenor al vicecampioanei Romaniei, FCSB. Fostul mijlocaș al Stelei a spus ca noul tehnician al roș-albaștrilor e deja mai implicat la echipa decat Leo Strizu, fostul antrenor din acte al…

- Danezul Kim Rasmussen este noul antrenor principal al echipei CS Rapid Bucuresti, a anuntat, miercuri, campioana en titre a Romaniei la handbal feminin, pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Gazeta Sporturilor a intrebat UEFA daca un antrenor licențiat in Moldova are dreptul sa lucreze in Romania. Federația europeana a raspuns ca licențele proprii sunt valabile oriunde in lume. Marius Croitoru a obținut licența A in Moldova, dar in Romania nu e recunoscut ca antrenor. Mihai Pintilii a luat…

- Sheriff a anunțat numele noului antrenor principal al echipei, dupa plecarea croatului Stjepan Tomas in toamna anului trecut. Echipa a fost din nou preluata de specialistul italian Roberto Bordin, care a activat anterior la Sheriff in perioada anilor 2016-2018. Bordin a acces cu Sheriff in faza grupelor…