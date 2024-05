Alejandra Rodriguez a intrat in istorie dupa ce a fost incoronata Miss Buenos Aires la varsta de 60 de ani. Sexagenara a devenit prima femeie de aceasta varsta care caștiga un concurs organizat sub franciza Miss Univers. De profesie avocat dar și jurnalist, Alejandra a reușit performanța sa se califice la concursul Miss Argentina. Deși nu a obținut titlul, simpla ei participare marcheaza o schimbare semnificativa in tiparele de frumusețe acceptate. Alejandra a caștigat la categoria ”Cel mai frumos chip din lume”. Argentinianca a devenit prima femeie de 60 de ani care a caștigat un concurs sub…