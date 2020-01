Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 9 ani a ajuns la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un sofer neatent. Accidentul s-a petrecut in Ajunul Craciunului, la ora 21.30, pe drumul judetean 175, in localitatea Fundu Moldovei.Un barbat in varsta de 51 de ani, din ...

- Politistii din Alba cauta o minora care a disparut de la domiciliu. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112.

- Simona Halep, 28 de ani, campioana la Wimbledon, victorii-infrangeri, 62-62. Nascuta intr-o familie simpla de aromani, din Constanța, putea fi un alt fir de nisipi, dar, la varsta de 6 ani, cineva i-a schimbat soarta. Cum a ajuns sa joace tenis? Cum a ajuns Simona Halep sa joace tenis? Simona Halep…

- Actrița mexicana Dulce Maria Espinosa Savinon, cunoscuta din telenovela rebelde, s-a casatorit in weekend, in mare secret, anunța quien.com. Dulce Maria, in varsta de 33 de ani, s-a casatorit cu producatorul Francisco Alvarez, dupa trei ani de logodna. Nunta a avut loc in secret, iar imagini de la eveniment…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal a facut primele declarații dupa ce s-a casatorit cu Xisca. Acesta a povestit cum a fost la nunta lor, relateaza El Pais. In weekend-ul care a trecut, jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, in varsta de 33 de ani, s-a casatorit cu Maria Francisca Perello, cunoscuta…

- Cantareata R&B Nicki Minaj si producatorul muzical Kenneth Petty s-au casatorit in secret dupa zece luni de relatie, scrie La Vanguardia.Minaj a facut anuntul pe Instagram, dupa doua luni de cand a declarat ca se retrage din muzica pentru a-si intemeia o familie. In varsta de 36…

- Astazi, 11 octombrie a.c., in jurul orei 01.24, prin intermediul ,,S.N.U.A.U. – 112” s-a primit solicitare de la Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara pentru a asigura sprijin Politiei Municipiului Lupeni la o actiune de cautare a unei minore de 11 ani disparuta pe raza localitatii.…