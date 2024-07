CFR SA a comunicat ca trenul internațional IRN 347 (Curtici – București Nord) a fost oprit din circulație la ora 12:10 din cauza deraierea unui boghiu al celui de-al treilea vagon din garnitura, pe firul I, intre stațiile Rupea și Racos, la kilometrul 237+400. Circulația pe acest tronson se desfașura cu restricții de viteza de […] The post A deraiat trenul Viena-București! FOTO appeared first on Puterea.ro .