Stiri pe aceeasi tema

- Fugarul Sebastian Ghița i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu, in care vorbește despre relația sa cu Laura Codruța Kovesi. El susține ca procurorul șef al DNA minte cand spune ca nu au avut o relație apropiata, insa, a refuzat, in continuare sa publice dovezile clare ale relației.In…

- Tudor Chirila a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va solicita o opinie a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei.Artistul il critica pe seful statului petru decizia sa, aratand ca ceea ce nu ia in calcul seful statului este dorinta judecatorilor…

- Parlamentul Armeniei, reunit vineri in sesiune plenara, l-a ales - cu o larga majoritate de voturi - pe Armen Sarkissian presedinte al tarii, o functie mai mult protocolara in urma reformei constitutionale, denuntata de opozitie, relateaza AFP si Reuters. Pina acum ambasador in Marea Britanie, Sarkissian…

- Pe numele sau real Moses Ssekibogo, artistul se afla in spital de mai multe zile, cu multiple rani la cap, dupa o bataie intr-un bar (foto) din Entebbe. Inclusiv presedintele Ugandei, Yoweri Museveni, a donat bani pentru a acoperi taxele de spitalizare ale lui Mowzey Radio, sperand ca acesta va putea…

- Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza Reuters. U.S. Geological Survey (USGS) a spus ca seismul a avut o magnitudine de 6,3, dupa ce raportase initial ca aceasta a fost de 6,6. Epicentrul cutremurului s-a aflat la o distanta…

- „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu ca-i linistea el pe cei de la psd. Nu stiu ce calcule ati facut, dar ati pierdut multe voturi pt al doilea mandat, trebuia sa respingeti aceasta propunere, sa vina cu alta propunere, asa va vedea lumea ca va bateti…

- Tensiunile din PSD au fost provocate de presedintele Klaus Iohannis și sunt intreținute din afara partidului sau chiar din afara tarii, pentru destabilizarea formațiunii politice, susține deputatul Ioan Dirzu, președintele PSD Alba.

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a trimis o scrisoare catre activul PSD in care pune degetul pe rana. Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne.Badalau le cere membrilor PSD sa restabileasca democrația in partid și vorbește despre o serie de decizii…