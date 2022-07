A demisionat premierul Italiei, Mario Draghi

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Mario Draghi, si-a prezentat oficial demisia, joi dimineata, cu ocazia intalnirii cu presedintele Sergio Mattarella. El va ramane, insa, la conducerea Guvernului interimar pana la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, in septembrie sau octombrie. Potrivit Reuters, pemierul…

- Premierul italian Mario Draghi si presedintele american Joe Biden si-au exprimat marți unitatea impotriva Rusiei si in sprijinul Ucrainei, in timpul unei intrevederi care a avut loc la Casa Alba.