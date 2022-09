Stiri pe aceeasi tema

- Aventura de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, din jungla Dominicana, are parte de o noua concurenta. Este vorba despre Andreea Ioana Moldovan, alias Ami. Dar nici bine nu a intrat in competitie, ca artista a si facut circ si a iscat un scandal urias. Era cat pe ce sa lesine in timpul unei probe…

- Jurnalistul Aurelian Sandulescu, actualmente realizator la Realitatea FM, reaprinde spiritele in conflictul dintre FCSB și CSA Steaua. Acesta susține, intr-o postare publicata pe contul sau de Facebook, ca actuala sigla folosita de Steaua din Liga 2 ar fi fost conceptualizata de el, in parteneriat cu…

- Cercetatorii israelieni au obtinut in premiera „embrioni sintetici” folosind celule stem ale soarecilor, care au fost capabile sa formeze un tract intestinal, muguri de creier si o inima care sa pulseze, relateaza The Guardian.

- Gabriela Firea, ministru al Familiei, a avut o reacție tranșanta in scandalul creat de George Buhnici, un influencer, vlogger, fost realizator TV, actualmente unul dintre cei mai cautați vectori individuali de publicitate. Dupa afirmațiile facute la Neversea conform carora barbații merg la mare sa se…

- Nimeni nu știe in ce domeniu urmeaza sa activeze Alexia Eram. Daca a fi in lumina reflectoarelor este doar un impuls de moment sau chiar o pasiune, ramane de vazut. Cert este ca fiica Andreei Esca refuza ideea de a se implica in afacerile tatalui sau. Și nu fara motiv. Deși conceptul de business nu…

- Consiliul Județean Vrancea organizeaza in acest an Boovie® – Festival-concurs de book-trailere, ediția a 7-a, un fenomen național care a apropiat copiii de lectura, in perioada 15-17 iulie 2022. Vineri, 15 iulie, va avea loc in Piața Unirii din Focșani festivitatea de deschidere a acestui eveniment…

- Numarul mare de curse anulate din cauza personalului insuficient a creat situații greu de imaginat pe aeroporturile din Europa. Sute de bagaje zac abandonate, ca urmare a haosului creat. Pe aeroportul din Frankfurt zac abandonate sute de trollere și genți, dupa anularea mai multor zboruri in ultimele…

- Dupa o saptamana agitata și temperaturi in creștere, cel mai potrivit loc sa te retragi e raiul de la Nușeni. E mov, cu miros liniștitor de lavanda și are ”paznici” doi feciori- oameni de omenie. ”Asta e un loc super-mega-extra fain!!” auzi tot la cateva minute. E cald și ai avut o saptamana incarcata.…