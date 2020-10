Stiri pe aceeasi tema

- Sir Sean Connery, care a murit la varsta de 90 de ani, era cunoscut nu numai pentru rolurile de film, intre care agentul secret britanic James Bond, ci si pentru sprijinul acordat independentei Scotiei fata de Marea Britanie, scrie agentia Reuters, care grupeaza cateva reactii la decesul actorului,…

- Sir Sean Connery, primul interpret al lui “James Bond” pe marele ecran (“Dr. No”, 1962) si castigator al unui Oscar la categoria cel mai bun actor in rol secundar in filmul “The Untouchables” (1987), a murit astazi, la varsta de 90 de ani.

- Sir Sean Connery, actorul care l-a definit pe James Bond, a murit la varsta de 90 de ani, relateaza BBC, citat de mediafax.ro.Actorul scotian a fost cunoscut mai ales pentru portretizarea lui James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran.

- Premierul britanic Boris Johnson va stabili vineri abordarea Regatului Unit asupra relatiei post-Brexit cu UE, dupa ce negociatorul sau sef a descris ultimele solicitari ale blocului comunitar in negocierile comerciale drept dezamagitoare si surprinzatoare, relateaza Reuters.Marea Britanie…

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a criticat dur, joi, atitudinea Guvernului Boris Johnson in negocierile cu Uniunea Europeana, considerand ca expirarea tranzitiei post-Brexit fara acord este "iresponsabila" si reiterand obiectivul desprinderii Scotiei de Marea Britanie, anunța MEDIAFAX."Faptul…

- O majoritate fara precedent de 58% dintre scoțieni se pronunța în favoarea independenței regiunii lor fața de Regatul Unit, potrivit unui sondaj publica de institutul Ipsos Mori, relateaza AFP.Acest sondaj, realizat între 2 și 9 octombrie pe un eșantion de 1.045 scoțieni, arata de…

- Sprijinul in favoarea independentei Scotiei de Marea Britanie a ajuns la nivelul record de 58% in aceasta provincie, conform unui sondaj Ipsos MORI dat publicitatii miercuri si preluat de Reuters.La referendumul din 2014, scotienii au decis, cu un scor de 55%-45%, sa ramana sub coroana britanica,…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon denunta un proiect de lege cu privire la organizarea interna a Regatului Unit, prezentat miercuri de Guvernul lui Boris Johnson, drept un ”atac frontal total” asupra autonomiei Scotiei, Tarii Galilor si Irlandei de Nord, relateaza Reuters, potrivit News.Sturgeon…