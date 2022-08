Stiri pe aceeasi tema

- In bagajul de mana al unui pasager de origine ucraineana de la ruta Chișinau-Frankfurt, au fost gasite mijloace banești nedeclarate controlului vamal, in suma de 15 000 dolari americani și 4 350 euro. Incidentul a fost inregistrat astazi, 10 august, ora 06:00, pe Aeroportul Internațional Chișinau. Pe…

- Valuta nedeclarata in suma de 12500 euro, 7900 dolari si 30200 hrivne ucrainene au depistat funcționarii vamali de comun cu polițiștii de frontiera, in cadrul controlului asupra unei pasagere a rutei „Chișinau – Istanbul”. Incidentul a fost consemnat ieri, 8 august, ora 20:20, pe Aeroportul Internațional…

- Valuta nedeclarata in suma de 12 500 euro, 7 900 dolari si 30 200 hrivne ucrainene a fost depistata in cadrul controlului asupra unei femei din Ucraina, pasagera a rutei „Chișinau – Istanbul”.

- Suma de 25.180 euro si 9.450 dolari a fost depistata in cadrul controlului de securitate, efectuat asupra unei pasagere a rutei „Chisinau – Milano”. Incidentul a fost consemnat luni, 25 iulie, ora 05:50, pe Aeroportul International Chisinau.

- O romanca in varsta de 40 de ani a fost ucisa in urma unui atac al unui rechin, in timp ce inota in Marea Rosie, la sud de orasul Hurghada, au declarat surse oficiale citate de Reuters. Incidentul a avut loc dupa ce vineri o austriaca de 68 de ani a murit tot in urma unui atac al unui rechin. Autoritatile…

- Irina Begu a fost amendata cu 10.000 de dolari dupa incidentul de joi, de la meciul cu Ekaterina Alexandrova, au anuntat organizatorii turneului de la Roland Garros, potrivit upi.com. Begu, locul 63 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu…

- Tenismena in varsta de 31 de ani a scapat de descalificare, dar a fost amendata drastic de organizatorii de la Roland Garros, dupa ce la meciul cu Ekaterina Alexandrova a lovit racheta de pamant, iar racheta a ricosat in tribuna și a fost aproape sa loveasca un copil, a notat GSP.ro. Irina Begu (31…