A decedat un deputat în primul Parlament CHIȘINAU, 24 oct – Sputnik. Vladimir Agachi, deputat in primul Parlament al Republicii Moldova, a decedat. Anunțul a fost facut de Membrii Asociației „Parlamentul-90”. „Consiliul de Administrație al Asociației „Parlamentul-90” este profund indurerat de moartea lui Vladimir Agachi, din Pepeni Sangerei, deputat in Parlamentul Republicii Moldova de Prima legislatura, votant și semnatar al Declarației de Independența, cavaler al Ordinului Republicii, și exprima sincere condoleanțe familiei și rudelor”, scrie pe pagina sa de Facebook, președintele „Parlamentul-90”, Pintilie Pirvan. © Sputnik… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

