- Printesa Maria, sotia Principelui de Liechtenstein Hans-Adam al II-lea, a incetat din viata sambata la varsta de 81 de ani, dupa ce a suferit un atac cerebral la inceputul acestei saptamani, a anuntat Casa de Liechtenstein intr-un comunicat, relateaza AFP. Printesa Maria a suferit un atac cerebral miercuri…

- Nascut la Timisoara, Remus Georgescu a absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucuresti, dar a urmat si studii de specializare in Statele Unite ale Americii."Astazi a incetat din viata un mare artist, dirijor, compozitor, director si ctitor al filarmonicii noastre, maestrul Remus Georgescu.…

- Dumnezeu sa te odihneasca in pace mama mea frumoasa Acesta este mesajul lui Elis, fiul lui Armeanca, postat pe pagina sa de Facebook.Dan Armeanca, artistul care facea furori in anii 39;90, este in doliu. Sotia sa, Daniela, a incetat din viata, iar anuntul a fost facut pe Facebook de fiul lui, Elis Armeanca.…

- Bogdan Marin (53 de ani), cunoscut drept Bodo, solistul trupei Proconsul, s-a mutat cu familia in Argeș. Artistul a parasit definitiv Capitala și a inceput o viața noua, alaturi de soția sa Loredana Preda (30 de ani) și de fiii lor, in Dobrești-Argeș. „Bucuresteni fiind, cand am dat noi de gustul libertatii,…

- Raffaella Carra, considerata „regina televiziunii italiene”, a murit luni, din cauza unui cancer care a chinuit-o in ultimii ani și care se generalizase. La 78 de ani, Raffaella Carra se bucura de aura unei legende a muzicii si a televiziunii italiene. Vedeta era adorata deopotriva de publicul din strainatate.…

- Fostul sef al Pentagonului Donald Rumsfeld, principalul arhitect al razboiului din Irak in timpul mandatului presedintelui George W. Bush, a incetat din viata la varsta de 88 de ani, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, familia sa, relateaza Reuters si AFP. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe,…