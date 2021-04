A debutat Liga a IV-a la fotbal, cu scoruri strânse In sfarsit, dupa mai multe amanari si incertitudini, pe 21 aprilie 2021 s-a dat startul editiei 2020-2021 a campionatului ligii a IV-a Cluj, cu doar patru echipe, dintre care o fosta participanta a ligii a V-a, AS AMEFA Cluj. In prima etapa au fost consemnate scoruri stranse, in urma unor partide deosebit de disputate. In … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

