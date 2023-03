Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 65 de ani avea asupra sa un cuțit lung de 25 centimetri. Acesta a fost detectat de jandarmi, joi, la intrarea in Judecatoria Buhusi, județul Bacau, potrivit Agerpres . Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Bacau, barbatul a fost intrebat la intrarea in Judecatorie…

- Astazi, cu ocazia Zilei de 8 Martie – Ziua Internationala a Femeii – jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au adus primavara și zambetul pe buzele mai multor doamne ce se aflau in mina Salina din Targu-Ocna, dar și personalului medical din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța…

- O borseta cu peste 20.000 de lei, uitata in vagonul unui tren, a ajuns inapoi la persoana care o pierduse. Din cate au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ Cluj), e vorba despre un barbat de 79 de ani, din județul Alba. O femeie este cea care a anunțat oamenii legii ca obiectul…

- Cu sprijinul colegilor noștri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Someș Satu Mare, jandarmii satmareni din cadrul structurilor de ordine publica și-au conturat abilitați pentru a putea acorda un prim ajutor de baza in situații deosebite. Doamna plt. adj. Ramona Ardelean – coordonator…

- O șoferița din Alba a condus 8 ani cu un permis fals cumparat cu 800 de euro: Ce s-a intamplat dupa ce a fost prinsa O șoferița din Alba a condus 8 ani cu un permis fals cumparat cu 800 de euro: Ce s-a intamplat dupa ce a fost prinsa O femeie din Alba a fost judecata și condamnata definitiv la inchisoare…

- Un tanar din Blaj a fost retinut de politisti pentru schingiuirea animalelor si furt, dupa ce ar fi sustras un caine caruia i-a taiat urechile, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba transmis, marti, AGERPRES."In dimineata zilei de 30 ianuarie, tanarul ar fi patruns…

- Doi barbati din comuna Podu Turcului sunt cercetati penal dupa ce vineri au tras mai multe focuri cu pusca, in aer, in curtea bisericii din localitate, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bacau. ‘In aceasta dimineata, doi bacauani din comuna Podu Turcului au tras sase focuri in curtea bisericii,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea a fost semnalat fum pe casa scarii pe strada Unirii 2.La fata locului au intervenit pompierii Detasamnetului Fripis cu…