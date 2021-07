Un barbat domiciliat in satul Tabara, din comuna Bivolari, a ajuns dupa gratii dupa ce a furat din magazinul din centrul satului. Spargerea data tarziu in noapte de catre iesean a dus la un deznodamant nefericit pentru acesta. Barbatul isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul IPJ Iasi, dupa ce magistratii au admis cererea politistilor de arestare preventiva. Vlad Iulian Motohoi este cercetat acum de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria (...)