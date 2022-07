A dat o lovitură mare în casa unei rude Un hot din Podu Iloaiei a intrat in locuinta unei rude si i-a furat toti banii pe care ii avea in casa. Hotul este tanar si a intrat in casa respectiva pe timpul noptii. „Politistii Politiei Orasului Podu Iloaiei au identificat si condus la cercetari un tanar banuit de comiterea infractiunii de furt din locuinta. Astfel, din cercetarile efectuate pana in prezent de politisti, a rezultat faptul ca, in noaptea de 03/04 iulie, ar fi patruns in locuinta unei rude, de unde ar fi sustras 15.000 lei, 1.500 euro si 350 de lire. Prejudiciul a fost recuperat partial, iar cercetarile sunt continuate", au… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

