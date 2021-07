Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul din Gorj reținut joi pentru luare de mita rostea in fiecare dimineața o rugaciune, cand intra in tura, crezand ca va scapa de procurori, arata Parchetul Gorj . Medicul a fost interceptat rostind rugaciunea chiar de catre procurori, care i-au montat microfoane și camere in cabinet, conform…

- Un barbat de 56 de ani din Iași și-a ucis iubita, cu 5 ani mai tanara, dupa ce a batut-o violent in urma unui scandal domestic. Acesta se afla in arest la domiciliu dupa ce a fost prins baut și fara permis la volan, relateaza publicația locala Ziarul de Iași. Femeia de 51 de ani a fost lovita, iar cei…

- Un barbat a fost ucis, iar fiica acestuia a fost violata de un barbat care a intrat in locuinta lor din comuna constanteana Corbu in cursul noptii de joi spre vineri, dupa care a fugit. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fapta a avut loc intr-o locuinta…

- Barbatul risca acum inchisoare de la sase luni la trei ani sau amenda. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui cetatean albanez, Xhemil Ivanova, acuzat de trecerea frauduloasa a frontierei de stat. Barbatul este acuzat ca, in urma cu…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din localitatea Dumitrești, Vrancea, a fost reținut de agenții de poliție dupa ce este banuit ca și-a omorat iubita insarcinata in trei luni de zile. Potrivit informațiilor transmise de cadrele medicale, femeia nu a putut fi salvata. Procurorii din cadrul Parchetului…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iași l-au trimis in judecata pe un individ acuzat ca ar fi batut un batran pentru pensia acestuia. Intre timp, magistrații au schimbat incadrarea juridica a faptelor. Ieșeanul este acuzat acum de tentativa de omor. Batran batut pentru bani Un…

- Medicul ginecolog de la Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, care la sfarșitul lunii martie a fost prins in flagrant, in timp ce lua mita de la o pacienta, a fost trimis in judecata. “Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu,…