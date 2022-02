Stiri pe aceeasi tema

- Antalya a intrat din nou, de ieri, sub cod de vreme severa. Un vant foarte puternic ce „matura” zona de pe coasta Mediteranei, insoțit de reprize de ploaie torențiala, adevarate furtuni ce, inevitabil, au dat peste cap și programul de pregatire al echipelor aflate in zona. Astfel, meciul cu gruparea…

- Cu plecarea spre Turcia programata duminica, 30 ianuarie 2022, delegația liderului Ligii a II-a de fotbal din Romania, FC Petrolul Ploiești, s-a trezit cu un obstacol major. Astfel, in Istanbul (foto sus) nu a mai nins atat de mult din 1987, adica de aproape 35 de ani! Caderea masiva de zapada a condus…

- Modificari intre buturi, la divizionara terța CS Ocna Mureș, in startul acestui an: astfel a plecat portarul Eduard Mihail (s-a intors la divizionara secunda Petrolul Ploiești, de unde fusese imprumutat in vara trecuta, fiind inclus in efectiv de antrenorul Nae Constantin), dar a venit Andrei Onciu…

- Mihai Velisar (23 de ani), ramas liber de contract dupa rezilierea cu Gaz Metan Mediaș, și-a pus semnatura pe un contract cu divizionara secunda Petrolul Ploiești. Prahovenii au perfectat primul transfer din pauza competiționala și au reușit sa il readuca acasa pe fundașul care și-a facut junioratul…

- Luni, 10 ianuarie 2022, de la ora 18.00, in nocturna – pacat ca pe ploaie și frig, așa cum suna previziunile meteo, dar suporterii adevarați urca in arena Ilie Oana indiferent de vreme -, Nicolae Constantin, șeful staff-ului executiv al FC Petrolul Ploiești, ii va readuce pe Valentin Țicu (foto, alaturi…

- Nu numai meciurile din sezonul regular al campionatului Ligii a II-a de fotbal s-au incheiat, de curand, in acest an, ci și – puțin mai inainte – și cele din al treilea eșalon, unul in care județul Prahova se aliniaza cu doar o echipa mai m ult decat la L2: CS Blejoi (foto jos) și […]

- FC Hermannstadt a obținut o victorie foarte imporanta acasa, vineri seara, împotriva liderului Petrolul Ploiești, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii 2. Golul a fost marcat de Balaure, în minutul 70.Petrolul este liderul esalonului secund (39 de puncte), iar Hermannstadt…