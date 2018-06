Stiri pe aceeasi tema

- Argentina este obligata sa castige meciul cu Nigeria, ultimul din Grupa D, pentru a mai ramane la Campionatul Mondial din Rusia. Inaintea acestei partide cruciale, suporterii sud-americani au facut un gest uluitor.

- O primarie din Vaslui a uitat sa asigure transportul elevilor la centrul de examen. Un prim incident s-a inregistrat inca de la primele ore ale diminetii in localitatea vasluiana Coroiesti, unde elevii de aici au fost arondati sa sustina examenul in municipiul...

- Cantareața Monica Anghel, care eram cam durdulie, arata acum ca o balerina, dupa ce a slabit 25 de kilograme. Artista a fost invitata marți la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV și a marturisit ca se simte foarte bine cu noua greutate. Aceasta a intrat intr-un program care dureaza doi ani și este…

- Azi, la Campionatul Mondial de tenis de masa care se disputa in Suedia, s-a petrecut un eveniment nemaiintalnit in sportul mondial! In sferturile de finala pe echipe, la feminin, ar fi trebuit sa joace Coreea de Nord și Coreea de Sud, state aflat in razboi și care au produs unele dintre cele mai tensionate…

- Au aparut de-a lungul timpului tot felul de speculatii cu privire la relatia Simonei Gherghe cu Mirela Vaida. Daca foarte multi dintre oameni ar fi crezut ca sunt rivale, ei bine, adevarul e complet altfel. Cele doua se inteleg de minune! Intr-un interviu acordat recent, Mirela Vaida a povestit de cand…

- Evenimentele neplacute care s-au petrecut in ultimele zile, starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar și moartea cantareței Viorica Batan, au afectat-o foarte tare pe Silvana Riciu, care a izbucnit in lacrimi la emisiunea “Vorbește lumea”. Artista și-a amintit de mama ei, care a decedat in urma cu mai…