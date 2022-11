Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii septembrie, cel puțin in ceea ce privește șomajul in județul Bacau se constata o evoluție pozitiva. Astfel, daca la 31 august, in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau erau 11.352 șomeri, la finele lunii septembrie, numarul lor a scazut la 10.448.…

- Cresterea inflatiei enorm fata de anul trecut ne obliga ca orice crestere a pensiei sa respecte nu neaparat inflatia, ci puterea de cumparare, in conditiile in care, in ultimele doua luni, a scazut puterea de cumparare cu 30%, a afirmat, marti, economistul Mircea Cosea, la conferinta Pactul Pentru…

- Conform datelor publicate de INS puterea de cumparare a romanilor a scazut in 2022. Salariul mediu net a crescut in luna august cu 12,8% fața de aceeași luna din 2021, insa inflația oficiala in august era de 15,3%.In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,25 miliarde de lei, in primele sase luni ale acestui an, in scadere cu 0,8% fata de intervalul similar din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In perioada de referinta, scaderea a fost consemnata…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Realitatea Plus ca se cauta soluții de majorare a pensiilor cu un procent mai mare decat cel prevazut de lege, dar, chiar și așa, creșterea pensiilor nu va spori puterea de cumparare. Acum, rata inflației este de 15%. Potrivit legii, inflația de referința…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat joi seara la Antena 3 ca o majorare a pensiilor va avea loc de la 1 ianuarie 2023. „Rata inflației pentru anul 2022 o sa o cunoaștem abia la sfarșitul primului trimestru din 2023, de aia in legea 263, legea pensiilor, se spune ca se merge pe o rata a inflației…

- Din datele prelucrate și transmise de Direcția Județeana de Statistica, rezulta ca efectivul salariatilor din judetul Dambovita a fost de 90321 persoane la sfarsitul lunii mai 2022, ultima analizata din punct de vedere statistic. Vorbim de aproximativ acelasi nivel cu cel din luna aprilie, dar in…

- Rata anuala a inflației a scazut pentru prima oara in opt luni, la 14,96% in luna iulie a acestui an, de la 15,1% in iunie, in condițiile in care prețurile marfurilor nealimentare au urcat cu 16,59%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 16,05%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,33%,…