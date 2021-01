Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Au continuat și controalele pe timp de noapte.…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii clujeni, alaturi de jandarmi și polițiști locali au desfașurat acțiuni in scopul verificarii gradului de respectare a masurilor de protecție instituite pentru diminuarea riscului de imbolnavire cu virusul Covid-19. Astfel, in…

- Aproximativ 200 de sanctiuni in valoare de aproximativ 14.000 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit…

- Sute de amenzi in Dolj pentru nerespectarea masurilor de protecție. Pe fondul numarului de cazuri de Covid-19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul corona virus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, polițiști…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis duminica, 4 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca pe fondul numarului de cazuri de COVID-19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu coronavirus, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, cu sprijinul Instituției…

- Peste 130 de amenzi, in valoare de circa 22.000 lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Conform sursei…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul corona virus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica, Agenției Naționale Sanitar…