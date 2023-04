Stiri pe aceeasi tema

- De Paște, una dintre principalele mancaruri tradiționale este friptura de miel. Cat a ajuns sa coste, in 2023, un kilogram de carne de miel? Romanii vor avea de-a face cu prețuri mai mari de Paște și vor cheltui chiar și cu peste 30% mai mult fața de anii anteriori. Carnea de miel s-a scumpit cu […]…

- Se apropie Paștele și crescatorii de oi se gandesc deja la cea mai profitabila perioada din an. Mai ales ca prețul pentru carnea de miel se anunța a fi mai mare și cu 30 % fața de anul trecut.

- Brigitte Pastrama și-a cumparat recent o locuința in Dubai, iar acum, vrea sa se mute definitiv acolo. Florin Pastrama, soțul acesteia, o va insoți, iar cel mai probabil cei doi vor face pasul urmator in toamna acestui an. „Sper ca Florin sa se acomodeze aici și imi doresc din Septembrie sa ma mut impreuna…

- In urma cu cațiva ani, Su Yun a cumparat un cațeluș in timp ce se afla in vacanța, crezand ca este un mastiff tibetan pe care era nerabdatoare sa-l aduca in familie, conform The Independent. Femeia locuia in apropierea orașului Kunming din provincia Yunnan, China, acolo unde timp de doi ani a ingrijit…

- Situație incredibila intr-un abator din Hong Kong! Un macelar a fost ucis de porcul pe care urma sa-l tranșeze. Animalul a fost pregatit pentru taiere cu un dispozitiv special care il face sa nu simta atat de multa durere. Ce s-a intamplat ulterior este scena unui film!

- Iata cum sa prepari cea mai buna ciorba acra, care iti garanteaza titlul de cea mai buna gospodina din lume!Cea mai buna ciorba acraO ciorba acra cu carne de porc este exact ceea ce trebuie pentru ca o masa sa fie completa si toti membrii familiei o vor aprecia, indiferent cat de mofturosi sunt! Nu…

- Iata cum sa prepari cea mai buna ciorba acra, care iti garanteaza titlul de cea mai buna gospodina din lume!Cea mai buna ciorba acraO ciorba acra cu carne de porc este exact ceea ce trebuie pentru ca o masa sa fie completa si toti membrii familiei o vor aprecia, indiferent cat de mofturosi sunt! Nu…

- Daca iți plac mesele delicioase, dar nu vrei sa vezi efectul lor intr-un exces de greutate dupa cateva zile cel mai bine este sa iți schimbi felul in care gatești. Nu vei sacrifica gustul, ci doar surplusul de calorii și grasimi, care iți pericliteaza atat silueta, cat și sanatatea.Gatește sanatos pentru…