- O schița cumparata cu 30 de dolari la un targ de vechituri din statul american Massachusetts s-a dovedit a fi opera faimosului artist al Renașterii Albrecht Durer. Experții spun acum ca valoreaza cel puțin 10 milioane de dolari, relateaza CNN.

- Serena Williams nu participa la Australian Open 2022, fiind inca in refacere, dar iși pune la punct situația financiara, semnand pentru un gigantic din domeniul football fantasy. De 23 de ori campioana in Grand Slam, Serena Williams va avea rolul de consilier pentru compania de football fantasy Sorare,…

- Prețul petrolului a scazut, dar urmeaza a inregistreze cele mai mari caștiguri anuale din 2016 incoace, stimulate de redresarea economica globala din declinul COVID-19 și de reținerea producatorilor, chiar daca infectarile au atins niveluri record in intreaga lume, scrie Reuters. Contractele futures…

- Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume si director executiv al Tesla Inc., a declarat pe Twitter ca va plati mai mult de 11 miliarde de dolari in impozite in acest an, o suma care ar putea constitui o plata record catre Serviciul Fiscal al SUA. Dupa ce Musk a fost ales „Personalitatea Anului" de…

- Fondul care administreaza averea uriasa mostenita de un ciobanesc german pe nume Gunther VI a scos la vanzare o casa cu 9 dormitoare in Miami, care a fost detinuta in trecut de Madonna. Proprietatea de 5.000 de metri patrati, aflata pe malul apei, a fost listata la vanzare miercuri cu un pret de vanzare…

- Cinci companii tehnologice valoreaza acum aproape 10 trilioane de dolari. Aceasta reprezinta aproape un sfert din capitalizarea de piața combinata de 41,8 trilioane de dolari a intregului indice bursier S&P 500. Microsoft și Apple sunt evaluate la aproximativ 2,5 trilioane de dolari, in timp ce Amazon…

- Elon Musk i-a intrebat sambata pe cei 62,5 milioane de urmaritori ai sai de pe Twitter daca ar trebui sa-și vanda 10 la suta din acțiunile pe care le deține la compania Tesla, miliardarul in varsta de 50 de ani asigurandu-i ca va tine cont de parerea lor, informeaza Reuters , citata de Digi 24 . „In…