Mamica a doi copii credea ca le va face o super surpriza dupa ce le-a cumparat un plus nou. Animalul de plus albastru continea un pericol real pentru orice copil. Pana si pentru un adult. Shannon Brandon, in varsta de 22 de ani, a dat 4.99 pe un hipopotam de plus. Animalul a fost cumparat […] The post A cumparat o jucarie pentru copiii si a fost la un pas de tragedie. Ce continea acest plus. Sa fie vorba de o mana criminala?! appeared first on Cancan.ro .