A cui e vina în accidentul de la Ţesătura? Pompierii în misiune au izbit un Logan Accidentul a avut loc in jurul orei 06.40 in intersectia aglomerata de la Tesatura. Soferul unui autoturism Logan, A.C., in varsta de 33 de ani, circula dinspre intersectia Cotnari, catre Tesatura. Acesta mergea pe banda de langa axul drumului. De cealalta parte, autospeciala de pompieri, marca Volvo, se deplasa la un incendiu pe strada Strugurilor, venind dinspre Baza 3 catre Tesatura. Autospeciala avea in functiune luminile si semnalele acustice. In mo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

