- Alpinistul chinez Xia Boyu, care are ambele picioare amputate, a reusit luni sa-si indeplineasca visul de a cuceri cel mai inalt varf de pe Pamant dupa mai multe tentative nereusite, informeaza AFP. Cea de-a cincea incercare a fost una reusita pentru alpinistul chinez in varsta de 69 de…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis oamenilor care protesteaza in Bucuresti si in alte orase ca este importanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe guvernanti cu picioarele pe pamant. „Mesajul meu este foarte clar. Este importanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe acesti…

- Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației FC Voluntari și-a pus elevii la zid dupa elecul, 4-2 suferit pe teren propriu in runda a V-a a play-out-ului Ligii I cu Dinamo. Clau-Gol a declarat ca elevii sai traiesc inca din amintiri și se „hranesc” cu cele doua trofee caștigate sezonul trecut,…

- Fostul astronaut al NASA care s-a retras din activitate in 2016 pe nume Scott Kelly este cunoscut mai ales pentru faptul ca a petrecut aproape un an de zile in cosmos, detinand recordul pentru cea mai lunga perioada petrecuta in afara Terrei....

- Un trubadur din Timisoara care a incantat cu melodiile sale mii de oameni care au trecut prin centrul istoric al Timisoarei este intr-o situatie dificila, iar timisorenii sunt chemati sa il ajute, fiind organizat un concert caritabil cu ocazia caruia pot fi facute donatii.

- Un barbat de 51 de ani dintr-o comuna din Iasi traieste in conditii greu de descris, intr-un cotet, in curtea fratelui sau. Omul este bolnav, are ambele picioare amputate si este tratat precum un animal.