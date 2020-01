Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE[1] fara aplicarea unor taxe suplimentare. Tot de la aceasta data, in cazul depașirii limitelor utilizarii rezonabile a unor servicii in […] Articolul A crescut volumul de date care pot fi consumate in roaming (UE/SEE) fara taxe suplimentare apare prima data in Curierul National .