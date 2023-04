Stiri pe aceeasi tema

- Președintelui francez Emmanuel Macron a promulgat oficial legea privind reforma pensiilor, sambata, dupa aprobarea curții constituționale. Aceasta prevede inclusiv creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, potrivit France24. Curtea Constituționala a Franței a aprobat vineri planul de pensii…

