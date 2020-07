Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor de plata cu carduri emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti s-a majorat cu 9,3%, pana la 28,27 miliarde lei, la finele trimestrului doi, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit analizei datelor statistice preliminare furnizate de banci pentru BNR, anunța…

- MerchantPro: in 2020, cumparaturile s-au mutat online. La nivelul celor peste 1500 magazine online de pe platforma SaaS de eCommerce MerchantPro, valoarea si numarul comenzilor din 2020 au crescut semnificativ si continua sa creasca. Numarul comenzilor efectuate la magazinele online de pe MerchantPro,…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor s-a dublat la 41,08 milioane de lei (8,48 milioane de euro), comparativ cu ziua precedenta, cand s-au consemnat 20,03 milioane de lei (4,13 milioane de euro). Indicele principal BET s-a…

- Ministerul Sanatații a finalizat documentația pentru acordarea stimulentului de risc de care beneficiaza personalul implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID- 19, conform OUG 43/2020.

- In spatele frontului anti-coronavirus se duce o acerba lupta politica, deseori greu de perceput in toate nuantele si subtilitatile ei. Indiferent ce schimbari vor surveni dupa disparitia totala sau partiala a virusului Covid-19 competitia politica, lupta pentru acapararea puterii, va ramane neschimbata.…

- "Romania are un deficit, acest deficit trebuie finantat. Si ca sa-l finantam avem doua variante: ori introducem taxe pe termen scurt ori trebuie sa ne imprumutam. Am ales varianta imprumutului, este o varianta mai buna din orice punct de vedere. In acelasi timp am lucrat la imbunatatirea modului…