In ultimele 24 de ore, la Lugoj și Timișoara, rata de infectare cu SARS-Cov2 a crescut ușor, in timp ce la Remetea Mare a ramas stabila, la 10,74. 5,16 la mia de locuitori este, astazi, rata de infectare cu SARS-Cov2 la Timișoara, in timp ce ieri era de 5,10. La Lugoj, rata de infectare este ... The post A crescut, ușor, rata de infectare cu SARS-Co2 la Lugoj și Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .