Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare cu Covid-19 in randul populației este de 3,51 la mia de locuitori in Timiș, marți, 9 februarie. Județul ramane singurul din țara in „zona roșie". La Parța rata scade pentru a doua zi de la 11,07 la 10,66. Aceeași rata este și in Șag. Sunt 26 de…

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare in randul populației este de 3,17 la mia de locuitori in Timiș, marți, 26 februarie și ramane singurul județ din țara in „zona roșie". 26 de localitați au rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, iar dintre acestea, trei au trecut pragul…

- O localitate din Timiș are rata de infectare 9,02. Este vorba despre comuna Parța, care avea sambata o rata de 8,20 la mia de locuitori. Timișul ramane in continuare in zona roșie, la Timișoara rata a scazut puțin, la fel și la Dumbravița, localitate care a ieșit sambata noaptea din carantina.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 186 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.753 de teste efectuate (din care 334 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 85, Lugoj – 14, Buziaș – 1, Deta – 1, Jimbolia…

- Județul Timiș are rata de infectare cu Covid-19 de 3,42 la mia de locuitori marți, 26 ianuarie, potrivit raportarii Prefecturii Timiș. Cel mai vestic județ al țarii ramane singurul aflat in „zona roșie” a ratei de infectare in randul populației. 26 de localitați din județ au rata de infectare peste…

- Timișul a ajuns la 30.379 de cazuri de COVID-19, inregistrate de la inceputul epidemiei, dupa raportarea a 194 de noi imbolnavi (Timișoara–82, Lugoj-7, Buziaș-2, Ciacova-1, Deta-2... The post Crește numarul deceselor in Timiș! Noile cazuri de Covid si rata de infectare pe localitati appeared first on…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 212 persoane au fost confirmate cu Covid-19, fiind efectuate doar 776 de teste. Rata de infectare in Timis a crescut la 4,05, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,93. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –113;…

- Rata de infectare cu Covid-19 a scazut iarași la Timișoara. De la 4,54 la mia de locuitori a ajuns la 4,15. Avem 16 localitați in care rata pe ultimele 14 zile depașește 3 la mia de locuitori. A scazut și in Lugoj, Dumbravița și Giroc.