A crescut rata abandonului şcolar în licee şi învăţământul profesional Rata abandonului in licee și invațamant profesional a crescut la 2,1%, in anul școlar 2021-2022, de la 1,7% cu un an inainte, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Au ramas similare ratele de 1,3% in invațamantul primar, respectiv 1% in invațamantul gimnazial, potrivit Hotnews. Ȋn anul scolar/universitar 2022-2023, populatia scolara din sistemul national de educatie a fost 3,472 milioane elevi si studenti, in scadere cu 23.000 comparativ cu anul scolar/universitar precedent. Asta in condițiile in care raportul publicat anul trecut, ce face referire la anul școlar anterior,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

