A crescut producția de mașini în România

In luna iunie 2024, au fost produse in Romania 46.032 autoturisme, o creștere de +11.32 % fața de luna iunie 2023, respectiv 41.328 unitați, anunța ACAROM. Dintre acestea, 24.505 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 21.527 unitați au fost produse de uzina FORD

- „In luna iunie 2024, au fost produse in Romania 46.032 autoturisme, o creștere de +11.32 % fața de luna iunie 2023, respectiv 41.328 unitați” anunța ACAROM. Dintre acestea, 24.505 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 21.527 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova.…

- In primele șase luni ale anului, Dacia și Ford au produs 292.378 de mașini in Romania, o creștere de 8,66% fața de perioada similara din 2023, respectiv 269.088 unitați, arata datele publicate vineri de ACAROM – Asociația Constructorilor de Automobile din Romania, conform economedia.ro. Din total, Dacia…

